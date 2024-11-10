Президент Украины Владимир Зеленский подставил избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, продлив военное положение на Украине в день выборов, 5 ноября. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Он отметил, что Трамп не раз говорил о том, что завершит конфликт на Украине за сутки, также он называл главу Украины «торгашом». В ответ на это Зеленский решил создать для республиканца «серьезное препятствие».

«Как ты попробуешь урегулировать конфликт, если для этого нужно отменить военное положение? Зеленский сказал «не хочу и не буду», — написал депутат.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что между Зеленским и Трампом уже налажен хороший диалог.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с победившим на выборах главы США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, он поздравил Трампа с «исторической и убедительной победой». Президент Украины подчеркнул, что данный результат для американского политика стал возможным благодаря «впечатляющей» избирательной кампании.

Ранее Лавров заявил, что требования Зеленского вызвали оторопь в США.