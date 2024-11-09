Сибига заявил, что между Зеленским и Трампом налажен хороший контакт

Диалог между Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен. Такое мнение высказал глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РИА Новости.

Речь об этом зашла на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем.

По словам Сибиги, сам факт телефонного разговора между лидерами двух стран следует расценивать как прямое свидетельство уже существующего контакта.

«Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи», — сказал Сибига.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с победившим на выборах главы США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, он поздравил Трампа с «исторической и убедительной победой». Президент Украины подчеркнул, что данный результат для американского политика стал возможным благодаря «впечатляющей» избирательной кампании.

9 ноября старший советник избранного президента США Брайан Ланза посоветовал Украине принять видение мира избранного президента США.

Ранее Илон Маск дал прогноз по окончанию российско-украинского конфликта.