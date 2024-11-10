Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп предложил Харрис помочь с долгом после ее проигрыша в выборах

Трамп предложил Харрис помочь с долгом в $20 млн после ее проигрыша в выборах

close
Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предложил погасить долг демократов, который возник во время предвыборной кампании, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную борьбу на выборах президента 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов. Я бы рекомендовал нам как партии ради необходимого единства сделать это. У нас осталось много денег», — сказал он.

Накануне газета New York Post сообщила, что сотрудники штаба вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис боятся остаться без заработной платы из-за долга в $20 млн после провальных предвыборных концертов. Ожидалось, что артисты своими концертами смогут убедить избирателей голосовать за Харрис на президентских выборах, но мероприятие осталось практически незамеченным.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Ранее Нэнси Пелоси назвала виновного в поражении демократов на выборах в США.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами