Трамп предложил Харрис помочь с долгом после ее проигрыша в выборах

Избранный президент США Дональд Трамп предложил погасить долг демократов, который возник во время предвыборной кампании, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную борьбу на выборах президента 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов. Я бы рекомендовал нам как партии ради необходимого единства сделать это. У нас осталось много денег», — сказал он.

Накануне газета New York Post сообщила, что сотрудники штаба вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис боятся остаться без заработной платы из-за долга в $20 млн после провальных предвыборных концертов. Ожидалось, что артисты своими концертами смогут убедить избирателей голосовать за Харрис на президентских выборах, но мероприятие осталось практически незамеченным.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Ранее Нэнси Пелоси назвала виновного в поражении демократов на выборах в США.