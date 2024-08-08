У немецкого депутата обнаружили тайный бизнес в Белоруссии

Депутат земельного парламента Саксонии из оппозиционной крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Йорг Дорнау угодил в скандал из-за предпринимательской деятельности в Белоруссии, пишет Die Welt. По информации издания, парламентарий скрыл от властей ФРГ факт того, что руководил предприятием ООО «Цибулька-Бел» в республике.

«Президиум парламента земли Саксония наложил штраф на депутата в размере 20 862 евро (почти 2 млн рублей). Это в три раза больше ежемесячной зарплаты Дорнау», — говорится в тексте.

Как отмечает Welt, бизнес Дорнау в Белоруссии связан с выращиванием лука. Издание подчеркивает, что некоторые левые политики в парламенте Саксонии уже обвинили крайне правого политика в попытке воспользоваться своим положением для личного обогащения.

Ранее в ФРГ неизвестные подожгли автомобили политиков из партии АдГ.