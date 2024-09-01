Немецкий депутат от АдГ приехал на избирательный участок на «Ниве»

Глава регионального отделения крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хёке прибыл на избирательный участок в воскресенье на российском внедорожнике «Лада Нива». Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

«Глава и главный кандидат АдГ в Тюрингии проголосовал в полдень. 52-летний мужчина приехал на свой избирательный участок на «Ладе Нива» — внедорожнике российского производства», – говорится в сообщении.

Вещатель отмечает, что своим выбором Хёке вызвал бурные обсуждения в немецких СМИ, особенно на фоне региональных выборов в Тюрингии и Саксонии.

Приезд политика на российском авто был воспринят многими как провокация, усиливающая подозрения в пророссийских настроениях лидера АдГ. Некоторые аналитики предполагают, что это может повредить репутации партии и оттолкнуть от нее некоторых избирателей.

При этом отмечается, что, по последним опросам, АдГ в Тюрингии может получить наибольшее количество голосов — около 29%. Противники партии регулярно обвиняют ее в связях с Россией.

До этого депутат земельного парламента Саксонии из партии «Альтернатива для Германии» Йорг Дорнау угодил в скандал из-за предпринимательской деятельности в Белоруссии.

Ранее в АдГ выступили против поставок оружия Украине.