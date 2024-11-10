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В США предсказали судьбу Обамы после победа Трампа

Биограф Гарроу: Обама исчезнет с политической сцены после победы Трампа

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Thanassis Stavrakis/AP

Экс-президент США Барак Обама исчезнет с политической сцены после победы на выборах главы государства кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом заявил биограф Дэвид Гарроу в интервью газете Daily Mail.

«Я определенно ожидаю, что они (Обама и члены его семьи. — «Газета.Ru») будут проводить меньше времени в Вашингтоне после начала января», — отметил он.

По его мнению, Обама «в значительной степени исчезнет с политической сцены» и продолжит «тусоваться со знаменитостями и жить на острове миллионеров Мартас-Винъярд» у побережья Массачусетса.

«Они не испытывают никакого финансового давления», — подчеркнул Гарроу.

Дэвид Гарроу написал биографию Обамы «Rising Star: The Making of Barack Obama» в 2017 году. До этого он получил Пулитцеровскую премию за книгу о Мартине Лютере Кинге.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января 2025 года.

Ранее Politico опубликовало список людей, которым Трамп обещал отомстить после победы.

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Выборы в США - 2024
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