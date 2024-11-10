Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что существует риск разобщения Европы на фоне прихода к власти новой американской администрации. Его слова приводит Le Parisien.

Дипломат заявил, что Европа должна не допускать такого исхода событий, это вопрос политической воли. На данный момент есть риск превращения стран континента в «стареющий вассальный музей».

«Наше поколение должно выйти из состояния отрицания и набраться мужества, чтобы изменить судьбу, которая угрожает Европе», — сказал он.

О подобной судьбе стран Запада ранее заявляла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она утверждала, что Европа стала вассалом США и полностью раздавлена Вашингтоном.

Похожее заявление сделал политолог и геостратег Андрей Школьников. Он подчеркнул, что у США, в отличие от России и Китая, нет союзников, есть только вассалы.

Ранее президент Республики Сербской назвал ЕС вассалом США.