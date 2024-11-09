Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц признал, что не все члены ЕС считают поддержку Украины «высоким приоритетом»

Шольц пообещал, что после победы Трампа ЕС не будет принимать решений по Украине без Киева

close
Jana Rodenbusch/Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц после неформального саммита ЕС в Будапеште заверил, что ЕС не будет принимать никаких решений по Украине без ведома Киева.

Политик признал, что среди членов объединения есть разные позиции. Но он и «многие другие друзья в Европе» не разделяют точку зрения премьера Венгрии Виктора Орбана и считают высоким приоритетом гарантию необходимой поддержки Киеву.

Накануне венгерский премьер утверждал, что ряд лидеров стран Европы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента в Соединенных Штатах стали задумываться о переходе к урегулированию конфликта на Украине. По мнению Орбана, США выйдут из конфликта после инаугурации Трампа и его вступления в должность. Премьер Венгрии пояснил, что будущий американский президент «ненавидит войну» и сделает все возможное, чтобы вывести страну из участия в ней.

Ранее визит Зеленского в Венгрию оценили словом «провал».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами