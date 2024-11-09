Шольц признал, что не все члены ЕС считают поддержку Украины «высоким приоритетом»

Немецкий канцлер Олаф Шольц после неформального саммита ЕС в Будапеште заверил, что ЕС не будет принимать никаких решений по Украине без ведома Киева.

Политик признал, что среди членов объединения есть разные позиции. Но он и «многие другие друзья в Европе» не разделяют точку зрения премьера Венгрии Виктора Орбана и считают высоким приоритетом гарантию необходимой поддержки Киеву.

Накануне венгерский премьер утверждал, что ряд лидеров стран Европы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента в Соединенных Штатах стали задумываться о переходе к урегулированию конфликта на Украине. По мнению Орбана, США выйдут из конфликта после инаугурации Трампа и его вступления в должность. Премьер Венгрии пояснил, что будущий американский президент «ненавидит войну» и сделает все возможное, чтобы вывести страну из участия в ней.

Ранее визит Зеленского в Венгрию оценили словом «провал».