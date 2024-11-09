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Визит Зеленского в Венгрию оценили словом «провал»

Экс-советник Соскин: визит Зеленского в Венгрию полностью провалился

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Johanna Geron/Reuters

Поведение Владимира Зеленского во время мероприятий в Будапеште показало Западу, что на него больше нельзя рассчитывать. Такую точку зрения высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, «это был провальный визит», а у Зеленского сдавали нервы, и он был очень «агрессивно-взвинченный». Украинский лидер «аж рвал и метал», указал он.

Эксперт считает, что Зеленский поехал в Будапешт наладить отношения с премьер-министром Виктором Орбаном, однако у президента Украины получилось лишь вызвать его недовольство из-за скандального поведения и отказа подписывать двусторонний договор.

«Все увидели, что уже все — Зеленский, по сути, это исчерпанный <...> инструмент», — считает он.

До этого Виктор Орбан заявил, что ряд лидеров стран Европы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента в Соединенных Штатах стали задумываться о переходе к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме предрекли Украине «неприятные новости» из-за победы Трампа.

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