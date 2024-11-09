Политбюро ХАМАС не получало распоряжения покинуть Катар

Политическое бюро ХАМАС на данный момент не получало от властей Катара распоряжения покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве политбюро.

Другие подробности не приводятся.

Financial Times ранее сообщила о том, что власти Катара под давлением США потребовали от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну. В публикации подчеркивается, что Катар выдвинул подобное требование движению около 10 дней назад сразу после разговора с официальными лицами США. Офис ХАМАС располагается в Дохе с 2012 года, куда лидеры движения перебрались из Дамаска из-за войны в Сирии. Источник FT подчеркнул, что офис движения переедет в Турцию. Издание напомнило, что Анкара предоставляла убежище политическим деятелям ХАМАС.

8 ноября российский посол в Катаре Дмитрий Догадкин заявил, что дипломаты РФ продолжают работу со всеми вовлеченными сторонами с целью освобождения россиян, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее президент Израиля заявил о благоприятных условиях для спасения заложников в Газе.