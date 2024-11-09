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Премьер Польши оценил вовлеченность страны в российско-украинский конфликт

Туск: Польша не даст сильнее вовлечь себя в военный конфликт на Украине

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Efrem Lukatsky/AP

Польша не даст сильнее вовлечь себя в конфликт на Украине в связи с ожидаемым падением интереса США к помощи Киеву, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данные о плане окончания российско-украинского конфликта с дальнейшими гарантиями для Киева, которые якобы находятся у команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа, являются спекуляциями. Согласно этому плану, на Украину после завершения боевых действий будут направлены некие «миротворческие миссии» из стран Европы.

До этого Туск заявил, что любые решения по урегулированию конфликта на Украине должны гарантировать безопасность страны, поскольку она находится в «особом положении».

По его словам, впереди «очень трудные времена» и Польша находится «в особом положении».

Премьер Польши подчеркнул, что решения относительно конфликта не могут быть приняты «не только за спиной Украины, но и за спиной Польши». Политик призвал сформировать общий подход со всеми заинтересованными странами.

Ранее в Польше заявили об отсутствии предложений по Украине после избрания Трампа.

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