В Польше заявили об отсутствии предложений по Украине после избрания Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что никаких формальных предложений по урегулированию ситуации на Украине или мирным миссиям на данный момент нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Туск отметил, что вместо формальных предложений сейчас есть много спекуляций. Премьер напомнил, что в течение нескольких недель Дональд Трамп будет являться избранным президентом США, а в это время действующий глава государства Джо Байден продолжит проводить «свою украинскую политику».

По мнению Туска, не стоит ожидать, что какой-то детальный план какой-либо миротворческой миссии появится в ближайшие дни. Он рассказал, что обсуждал с премьерами Великобритании и Франции, а также скандинавскими партнерами, что для них может означать потенциальный выход США из активной политики в отношении Украины.

«Мне бы очень хотелось, и это задача польского правительства, чтобы ни в одном из этих вариантов Польша не осталась в одиночестве. Если в российско-украинском конфликте будет «меньше Америки», то «больше Европы» должно оцениваться через призму нашей безопасности», — сказал премьер.

Туск при этом отметил, что эскалация конфликта никому не нужна и он ни в коем случае не хочет еще больше вовлекать в него Польшу. Политик подчеркнул, что в то же время не желает ослабления Украины и ее капитуляции, поскольку это стало бы серьезной угрозой для безопасности его страны.

8 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Трамп еще не принял решение относительно Украины. По его словам, нужно с осторожностью относиться к сообщениям о том, что у кого-то из сторонников новоизбранного президента есть анонимная информация о плане действий по конфликту.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».