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Премьер Польши подтвердил, что президент страны встретится с Трампом

Туск подтвердил, что Дуда планирует нанести визит в США для встречи с Трампом

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Czarek Sokolowski/AP

Президент Польши Анджей Дуда планирует в ближайшее время нанести визит в США, заявил премьер страны Дональд Туск, отвечая на вопрос о намерениях главы государства встретиться с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Туск подчеркнул, что визит Дуды в США может быть использован для пользы польско-американских переговоров, особенно в контексте Украины.

Премьер Польши договорился с президентом страны «при возможных контактах с избранным президентом Трампом согласовывать общую позицию».

Накануне Туск отрекся от своих заявлений, что Трамп якобы зависит от российских спецслужб.

На пресс-конференции 7 ноября после президентских выборов в США представительница СМИ напомнила политику о его словах о «зависимости Трампа от спецслужб России». Также Туск говорил, что республиканец, возможно, был завербован Москвой. Однако в этот раз Туск опроверг эти слова, сказав, что никогда таких предположений не делал.

Ранее Европу предупредили о возможных требованиях Трампа насчет помощи Украине.

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