В Польше рассказали, есть ли у США решение по Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что избранный президент США Дональд Трамп еще не принял решение относительно Украины. Об этом сообщает TVP-Info.

По словам польского министра, нужно с осторожностью относиться к сообщениям о том, что у кого-то из сторонников Трампа есть анонимная информация по плану действий относительно конфликта на Украине.

«Насколько мне известно, президент Трамп не принял еще никакого решения, не сообщил о каких-либо решениях относительно действий, связанных с Украиной», — поделился Косиняк-Камыш.

Он считает, что дискуссии в США по поводу урегулирования украинского кризиса еще продолжаются.

До этого предприниматель Илон Маск заявил, что кровопролитию на Украине скоро придет конец.

Он подчеркнул, что время для «подстрекателей войны и спекулянтов» истекло.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».