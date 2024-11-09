Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне опасаются увольнения Трампом чернокожего генерала

Politico: в Пентагоне опасаются увольнения Трампом чернокожего генерала Брауна

close
Evelyn Hockstein/Reuters

В Пентагоне опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может уволить высокопоставленного генерала Чарльза Брауна из-за разногласий в вопросе инклюзивности в военной службе. Об этом пишет Politico.

Речь идет об идеологии воукизма (от английского woke — проснуться), которая предполагает повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и половой принадлежности.

Издание указывает, что Браун был фактически назначен Трампом на должность первого чернокожего начальника штаба ВВС в начале 2020 года. Еще ожидая утверждения сенатом на эту должность, Браун начал говорить о расовой несправедливости в армии и, в частности, сложности в продвижении по службе людей с афроамериканскими корнями.

«Теперь люди из окружения Трампа видят в Брауне потенциальную угрозу для плана избранного президента по отказу от программ многообразия и инклюзивности в Пентагоне», — указывает Politico.

9 ноября стало известно, что представители Пентагона ведут неофициальные дискуссии о том, как ведомство должно реагировать на возможные «незаконные приказы» Дональда Трампа, в том числе о развертывании войск внутри страны и увольнении ряда сотрудников.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает назначение в правительство США русофобов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами