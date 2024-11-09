В Пентагоне опасаются увольнения Трампом чернокожего генерала

В Пентагоне опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может уволить высокопоставленного генерала Чарльза Брауна из-за разногласий в вопросе инклюзивности в военной службе. Об этом пишет Politico.

Речь идет об идеологии воукизма (от английского woke — проснуться), которая предполагает повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и половой принадлежности.

Издание указывает, что Браун был фактически назначен Трампом на должность первого чернокожего начальника штаба ВВС в начале 2020 года. Еще ожидая утверждения сенатом на эту должность, Браун начал говорить о расовой несправедливости в армии и, в частности, сложности в продвижении по службе людей с афроамериканскими корнями.

«Теперь люди из окружения Трампа видят в Брауне потенциальную угрозу для плана избранного президента по отказу от программ многообразия и инклюзивности в Пентагоне», — указывает Politico.

9 ноября стало известно, что представители Пентагона ведут неофициальные дискуссии о том, как ведомство должно реагировать на возможные «незаконные приказы» Дональда Трампа, в том числе о развертывании войск внутри страны и увольнении ряда сотрудников.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает назначение в правительство США русофобов.