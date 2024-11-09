Победивший на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, вероятно, назначит ярых русофобов в состав правительства. Об этом сообщает kp.ru.

Утверждается, что политик допускает новые лица в правительстве, которые выступают против санкций в отношении России и за дружбу с Москвой, но есть и те, кто открыто призывает продолжать помогать Украине оружием и спонсировать конфликт.

Накануне The Telegraph со ссылкой на окружение республиканца сообщил, что Трамп в рамках своего плана по урегулированию конфликта на Украине может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200-километровую буферную зону между Вооруженными силами Украины и ВС России на территории республики.

8 ноября газета The Financial Times опубликовала статью американского политолога, создателя концепции «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы. В ней специалист написал, что Украина «больше всех проиграла» из-за избрания Трампа президентом США. По его мнению, после инаугурации нового главы государства Вашингтон может отказаться от поставок оружия Киеву и тем самым вынудить его согласиться на условия Москвы по завершению конфликта.

Ранее на Украине придумали план действий в ответ на возвращение Трампа.