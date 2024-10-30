Зурабишвили рассказала, что должен сделать Запад, чтобы не отдать Грузию России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала страны Запада оказать «чрезвычайное давление» на партию власти «Грузинская мечта» ради пересмотра парламентских выборов. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) она заявила, что «никто не может позволить себе потерять Грузию в пользу России».

По ее мнению, если Запад не окажет необходимого давления, Грузия потеряет свою «европейскую перспективу». Она призвала оказать «чрезвычайное давление» на власть ради пересмотра выборов.

«Очень многое зависит сейчас от реакции наших партнеров, насколько однозначна будет их реакция, насколько сильным будет их давление на власть, потому что я думаю, что никто не может позволить себе потерять Грузию в пользу России в такой форме», — заявила Зурабишвили.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее Байден остался недоволен выборами в Грузии.