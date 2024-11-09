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В США появилась теория заговора о мнимой деменции Байдена

В Х обсуждают теорию заговора об исцелении Байдена после проигрыша Харрис

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GBN

Американцы обвиняют действующего президента США Джо Байдена в том, что он намеренно изображал деменцию. Такая теория заговора появилась среди пользователей соцсети X из США.

Пользователи соцсети обратили внимание на обращение Байдена после выборов, на котором он выглядел бодрым и моложе на 10 лет, ясно излагал мысли и не сделал ни одной ошибки. За всю речь он ни разу не упомянул своего вице-президента Камалу Харрис.

Американский президент на 82-м году жизни, пишут американцы, стал выглядеть сообразительным.

«Либо он тайно нашел лекарство от слабоумия, либо ему намеренно подсыпали лекарство, чтобы совершить переворот, либо он просто совершил самую блестящую длинную аферу в истории политики», — написал пользователь с никнеймом Aesthetica.

По мнению некоторых граждан США, Байден исполнил трюк Мизинца из «Игры престолов» и намеренно вел себя странно, чтобы «спасти» страну от победы Камалы Харрис на выборах.

Накануне Axios писал, что лагеря помощников Байдена и Харрис обвиняют друг друга в поражении.

Ранее Пелоси обвинила Байдена в поражении Демпартии США на выборах.

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