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Помощники Байдена и Харрис винят друг друга в поражении демократов

Axios: лагеря Харрис и Байдена винят друг друга в поражении демократов

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Carlos Barria/Reuters

Лагеря помощников президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис обвиняют друг друга в поражении Демократической партии на прошедших выборах. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, большая волна критики обрушилась на помощников Байдена Стива Рикетти и Майка Донилона. Отмечается, что именно они повлияли на решение попытаться переизбрать Байдена на второй срок, несмотря на его возраст.

Кроме того, в штабе Харрис называют ее кампанию безупречной, а байденовскую — полной противоположностью. В другом лагере считают иначе, отмечая, что помощники Харрис потратили $1 млрд на кампанию и все равно не смогли победить.

5 ноября в Соединенных Штатах состоялись президентские выборы, на которых боролись Харрис и республиканец Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что американцы стали массово искать информацию о переезде после победы Трампа.

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Выборы в США - 2024
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