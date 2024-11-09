Пенсионер Лимончиков отреагировал на упоминание его Путиным на «Валдае»

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который упомянул высказывание мужчины о том, что он не боится идти на избирательный участок, когда летают дроны. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин вспомнил, что видел по телевизору, как журналист задал мужчине в Белгороде вопрос: не боится ли он идти на избирательный участок, когда вокруг летают дроны, на что тот ответил: «Я русский человек».

По словам пенсионера, он «как считал нужным, так и ответил».

«Это узнали в Свердловске, в Екатеринбурге. Подруга жены позвонила ей и сказала: «Опять Путин вспоминал твои слова», — сказал Лимончиков.

Он отметил, что его знакомые и родственники были «очень рады и довольны», при этом он не считает себя знаменитостью.

Лимончиков добавил, что голосовал за Путина.

В сети ранее стало распространяться видео с пенсионером из Белгорода, которым восхитился Путин во время выступления на заседании клуба «Валдай».

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.