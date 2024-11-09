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Ирак и США договорились развивать партнерство

Премьер Ирака и Трамп договорились развивать партнерство между своими странами

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Imago/M. Popow/Global Look Press

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани провел в субботу телефонные переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на пресс-офис премьера.

В ходе телефонного разговора ас-Судани поздравил Трампа с победой на выборах. Кроме того, политики подтвердили стремление развивать стратегическое партнерство между двумя странами и укреплять двусторонние отношения вне аспекта, связанного с безопасностью, посредством тесного сотрудничества в областях экономики, финансов, энергетики и технологий.

Иракский премьер также заявил Трампу, что надеется на выполнение его предвыборного обещания о прекращении войн в регионе и предложил сотрудничество по этому вопросу.

5 ноября в США состоялись выборы президента. За пост главы государства боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее США потребовали от Ирака запретить иранские атаки с его территории.

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