США потребовали от Ирака запретить иранские атаки с его территории

Администрация президента США Джо Байдена потребовала от премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани предотвратить нанесение Ираном удара по Израилю с его территории, в противном случае Ирак ждет ответ со стороны еврейского государства. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

В Белом доме заявили, что если Ирак не сможет выполнить это предписание, то Соединенные Штаты не смогут удержать Израиль от нанесения удара по иракской территории.

По словам источников издания, помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили планируемую атаку Ирана на Израиль. Это они сделали предупреждение иракскому премьеру.

Помимо прочего, Салливан и Блинкен также потребовали от ас-Судани прекратить нападения шиитских ополченцев на Израиль и Вооруженные силы США в Ираке и Сирии.

31 октября портал Axios сообщил со ссылкой на источники в разведке Израиля, что Тегеран может нанести серьезный удар с территории Ирака по Израилю с применением большого количества беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет в ответ на недавнюю атаку со стороны Тель-Авива.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.