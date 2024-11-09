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Путин выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом

Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с терактом

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму, в которой выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с терактом на ж/д вокзале. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта на железнодорожном вокзале города Кветта», — говорится в телеграмме.

Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым.

Россия осуждает это преступление, жертвами которого стали в том числе женщины и дети, и рассчитывает, что его организаторы понесут заслуженное наказание, подчеркнул президент и добавил, что Москва намерена тесно взаимодействовать с Исламабадом в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

9 ноября рядом с железнодорожным вокзалом в Кветте произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибло 24 человека, ранения получили более 50.

Ранее в США арестовали неонациста, планировавшего теракт на электростанции.

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