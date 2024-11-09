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В Гагаузии задержали политика после поста со словом «убивать Санду»

Замглавы Гагаузии Узун: политика Влаха задержали после обысков

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Михаил Влах/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Общественного деятеля и политика Гагаузии Михаила Влаха задержали после обысков. Об этом сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель главы автономии в составе Молдавии Илья Узун.

По его словам, в ночь на 9 ноября вооруженные люди в масках провели обыск у Влаха. Эти люди увезли общественника в Кишинев.

Узун добавил, что поводом для обысков стал пост в социальных сетях, где Влах требовал «убирать» президента Молдавии Майю Санду из власти. Опечатка привела к тому, что в посте появилось слово «убивать».

Когда Влаху позвонили, он сразу опубликовал пост о том, что это была ошибка, опечатка.

В Гагаузии 8 ноября отмечался праздник Касым — день начала зимы и окончания скотоводческого сезона.

В октябре стало известно, что Евросоюз расширил санкции против физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, дестабилизируют ситуацию в Молдавии. Среди них Влах, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, политики Гагаузии Юрий Кузнецов, Илья Узун, основатели АНО «Евразия» Нелли Парутенко, а также АНО «Евразия».

Ранее Санду предупредили о возможности предательства «в любой момент».

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