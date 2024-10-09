Президента Молдавии предупредили о возможности предательства «в любой момент»

Близкое окружение президента Молдавии Майи Санду готово предать ее в любой момент при возможности. Об этом в эфире «Соловьев.Live» заявила вице-председатель молдавского оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

«Есть много информации о том, что даже близкое окружение Майи Санду готово ее предать в любой момент», — подчеркнула она.

По словам Таубер, неустойчивость политической позиции президента Молдавии осознают и на Западе.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политика президента Молдавии Майи Санду показывает, что она является «роботом с внешним управлением», которым командуют из США и ЕС.

Санду, подчеркнул Додон, является временщиком, «который сразу после потери власти сбежит на Запад и получит теплое местечко в МВФ или Всемирном банке за то, что предал интересы своей страны».

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