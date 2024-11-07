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Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения беспилотников

Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения беспилотников альянса

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Sergei Grits/AP

Финляндия предложила свою авиабазу для размещения беспилотников НАТО. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle со ссылкой на источники.

«Финляндия заинтересована в том, чтобы иметь базу, с которой могли бы действовать большие беспилотные разведывательные дроны НАТО», — говорится в статье.

Сейчас беспилотники Североатлантического альянса размещены в Италии. Предполагается, что вероятным местом расположения базы беспилотников НАТО может стать финская авиабаза Пирккала.

В сентябре Yle опубликовала список городов Финляндии, в которых будут размещены штабы войск Североатлантического альянса, а также основная военная инфраструктура НАТО. По данным издания, штаб сухопутных войск планируется разместить в Миккели, расположенном в 105 км от границы с Ленинградской областью. Штаб передовых сухопутных войск (FLF) предполагается разместить на севере Финляндии, в Соданкюля или Рованиеми.

Ранее стало известно о планах Финляндии принять участие в ядерных учениях НАТО.

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