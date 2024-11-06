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В МИД заявили об опасности применения террористами химоружия по технологиям ВСУ

Вершинин: террористы могут использовать опыт ВСУ в применении химического оружия

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MFA Russia/via Globallookpress.com/- Global Look Press

Взаимодействующие с Киевом террористические группировки Ближнего Востока и Северной Африки могут использовать опыт Украины в применении химического оружия. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Он отметил, что за время проведения специальной военной операции (СВО) украинская сторона неоднократно осуществляла акты химического терроризма. Так, для нанесения поражения гражданскому населению целенаправленно подрывались хранилища с токсичными промышленными химикатами и использовались дымовые снаряды, против российских военных активно применялись различные токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками.

Вершинин подчеркнул, что, принимая во внимание информацию о взаимодействии спецслужб Украины с действующими в регионе Ближнего Востока и Северной Африки террористическими организациями, можно с высокой долей вероятности ожидать применения террористами таких украинских технологий.

22 октября сообщалось, что в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили немецкие 155-миллиметровые снаряды, начиненные хлором.

Ранее посольство РФ в США предупредило о планах Киева по применению химоружия.

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Операция на Украине
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