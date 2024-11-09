Аналитик объяснил введение в США исключений из антироссийских санкций

США сделали исключения из санкций против России ради энергетики. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT.

Эксперт рассказал, что Соединенные Штаты выдают генеральные лицензии: например, вводят санкции в отношении какого-то банка, а потом выдают документ, что работа с ним запрещена, но переводить и получать средства за оплату энергоносителей и в других вопросах, касающихся энергетики, допускается.

По словам Юшкова, это делается для того, чтобы США сами не пострадали. Если покупатели нефти или газа РФ не смогут платить за энергоресурс, на рынках возникнет дефицит, который приведет к росту цен, пояснил специалист.

8 ноября минфин США разрешил совершать сделки с 11 российскими банками, связанными с энергетикой. Это затронуло добычу, переработку, транспортировку и покупку угля, древесины, возобновляемых источников энергии и любых изотопов урана.

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