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США сняли запрет на энергосделки с рядом банков России

РИА: США временно сняли санкции с 11 российских банков ради энергосделок

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Алексей Филиппов/РИА Новости

США временно сняли санкционные ограничения с некоторых российских банков. Об этом сообщает РИА Новости.

Минфин Соединенных Штатов разрешил совершать сделки с 11 российскими банками, связанными с энергетикой. При этом из-под санкций выведены их «дочки», а также подконтрольные структуры (с долей от 50%). Чиновники отмечают, что это затронуло добычу, переработку, транспортировку и покупку угля, древесины, возобновляемых источников энергии и любых изотопов урана.

Уточняется, что все эти ограничения являются временными. Их ввели до 30 апреля. После этого санкции могут вернуть или вовсе ужесточить.

Отмечается, что основой целью подобных действий со стороны США является «подстраховка себя» во избежание перебоев в обеспечении энергетическими ресурсами в зимний период, когда их потребление достигает максимума.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут снять часть введенных санкций против России с приходом в Белый дом победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа.

Ранее финансист предрек судьбу доллара при Трампе.

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