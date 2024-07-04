Стало известно, как Трамп «отчитал» страны НАТО на саммите 2018

На июльском саммите стран Североатлантического альянса в 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп пообещал, что США могут покинуть НАТО, если союзники не увеличат расходы на оборону. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, утром 12 июля 2018 года Трамп, направляясь на саммит, позвонил своему советнику по нацбезопасности и заявил, что с США «обращаются несправедливо». «К 1 января все страны (НАТО — прим. ред.) должны взять на себя обязательство (увеличить расходы на оборону — прим. ред.)... или мы уйдем и не будем защищать тех, кто этого не сделал», — приводит газета слова Трампа, которые он, предположительно, сказал тогда.

Издание сообщает, что на саммите 2018 года в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп подчеркивал, что Соединенным Штатам «причитаются огромные суммы денег», говоря о расходах стран альянса на оборону.

Во время гневной 15-минутной речи Трамп призвал европейские страны увеличить свои расходы на оборону в два раза по сравнению с согласованными показателями и сделать их «невероятно высокими для почти всех лидеров», пишет газета.

«Я на тысячу миллионов процентов за НАТО, но не на таких условиях», - говорил тогда Трамп.

«В то время у меня просто дух захватывало, когда он ходил по комнате и призывал людей платить», - поделился своими воспоминаниями один из источников газеты.

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