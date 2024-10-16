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Трамп посетовал на то, что союзники используют США

Трамп пообещал прекратить помощь союзникам США с низкими расходами на оборону

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Jonathan Ernst/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пригрозил прекратить помощь союзникам США с низкими расходами на оборону. С таким заявлением политик выступил в интервью для Bloomberg.

«Наши союзники использовали нас в своих интересах даже больше, чем наши враги», — посетовал Трамп и назвал такие взаимоотношения нежизнеспособными.

До этого в США заявили о вероятном выходе из НАТО в случае победы Трампа. Также появлялись гипотезы, что Трамп в случае победы может сократить обмен данными разведки США с членами НАТО.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее в сенате назвали нереализуемыми угрозы Трампа вывести США из НАТО.

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