Стало известно, как Трамп может уничтожить НАТО

Требование Дональда Трампа к странам НАТО по увеличению расходов на оборону может привести либо к краху Североатлантического альянса, либо побудить Вашингтон выйти из него. С таким предупреждением выступил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и адмирал в отставке Джеймс Ставридис в материале для Bloomberg.

«Если администрация Трампа будет настаивать на значительном увеличении взносов, вполне возможно, что это может либо привести к краху альянса, либо спровоцировать достаточное сопротивление со стороны Европы, чтобы побудить США фактически выйти из [НАТО]», — предупредил военный.

В то же время он отметил, что считает такое развитие событий маловероятным, так как Соединенные Штаты получают большую выгоду от НАТО. Президентство Трампа может не стать «последними днями НАТО», но будет неудобным периодом, так как Европе придется приспосабливаться к реалиям новой администрации в Белом доме, указал Ставридис.

До этого Дональд Трамп пригрозил прекратить помощь союзникам США с низкими расходами на оборону.

В июле британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что на июльском саммите стран Североатлантического альянса в 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп пообещал, что США могут покинуть НАТО, если союзники не увеличат расходы на оборону.

Ранее букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине.