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В Кремле рассказали, возможно ли изменение требований РФ при диалоге Путина и Трампа

Песков: Путин готов к диалогу с Трампом, но цели СВО корректировать не будет

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Susan Walsh/AP

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсуждать с Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине, но корректировка требований Москвы не обсуждается. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам.

«Президент ни разу не говорил, что цели военной операции меняются....все это касается интересов страны, русских людей, проживающих там. Ни о каких изменениях разговора не шло. Об открытости к диалогу Путин говорил неоднократно и ранее», — сказал Песков на брифинге.

Он добавил, что готовность к диалогу не подразумевает корректировку требований российской стороны.

7 ноября журнал Time писал, что Россия будет заинтересована в сделке по Украине, если избранный президент США Трамп захочет ее заключить. Однако для этого политику надо будет самому сделать первый шаг. По данным СМИ, советники Трампа уже выдвинули несколько предложений, как можно урегулировать конфликт, но политик еще не принял решение, какой стратегии следовать.

В свою очередь, президент РФ заявлял, что высказывания Трампа о завершении боевых действий заслуживают внимания.

Ранее в Британии заявили, что Трамп может навязать Украине мирное соглашение.

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