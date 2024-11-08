На Западе заявили, что Трамп будет в слабом положении на переговорах с РФ по Украине

Администрации избранного президента США Дональда Трампа будет лучше перестать помогать Украине и отойти от процесса урегулирования конфликта, поскольку Россия будет иметь более сильные позиции в любых переговорах с США. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Русские будут иметь преимущество в любых переговорах, которые с ними будут вести США. Россия находится в более сильной позиции», — сказал аналитик.

По его словам, для Соединенных Штатов и администрации Трампа «было бы опасно втягиваться в это».

Эксперт также выразил мнение, что у Вашингтона больше не осталось для себя хороших решений, так как у России есть успехи на поле боя. Он отметил, что США должны полностью уйти с Украины и прекратить всякую помощь Киеву. В противном случае Соединенные Штаты могут еще больше увязнуть в конфликте без каких-либо перспектив, подчеркнул Меркурис.

«США лучше уйти, чем принимать в этом более активное участие», — заявил он.

Аналитик добавил, что это не является «хорошим» или «удовлетворительным» исходом, но, учитывая, что Россия побеждает в конфликте, «хорошего результата для Соединенных Штатов у этой катастрофы нет».

7 ноября журнал Time со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника написал, что Трамп должен первым сделать России предложение по Украине.

Ранее сообщалось, что команда Трампа обсуждает новый план окончания конфликта на Украине.