Политолог назвал возможное условие Трампа к России для отказа от помощи Украине

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что одержавший победу на выборах президента в США Дональд Трамп может попросить Россию отказаться от стратегического партнерства с Китаем в обмен на отказ американской администрации от помощи Украине. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам Блохина, учитывая, что Трамп бизнесмен и торговец, он вряд ли откажется от поддержки Украины просто из-за того, что она ему не нужна. При этом политолог отметил, что Россия может не согласиться на остановку партнерства с Китаем или другое подобное требование.

Незадолго до этого вице-президент Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI) Жиль-Эмманюэль Жаке высказывал мнение, что Трамп может оказать давление на руководство Украины, чтобы побудить его к переговорам с Россией. При этом Жаке подчеркнул, что новоизбранный президент может столкнуться с сильной оппозицией со стороны части конгресса, высокопоставленных чиновников Госдепартамента, Пентагона и ЦРУ, оборонно-промышленного комплекса и некоторых государств — членов Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что команда Трампа обсуждает новый план окончания конфликта на Украине.