Норвежский политолог назвал ключевое условие соглашения России и Украины

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал условие, которое должно быть соблюдено для любого мирного соглашения с Россией. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

По словам Дизена, базой любого мирного соглашения с Россией должно стать восстановление нейтралитета Украины.

«Однако отказа Украины от вступления в НАТО будет недостаточно: НАТО должна отказаться от расширения», — подчеркнул эксперт.

Политолог считает, что мирное урегулирование при этом не должно предполагать «заморозку» по линии боевого соприкосновения, поскольку подобная мера позволит США и дальше поставлять технику украинским войскам.

Незадолго до этого депутат парламента Великобритании и глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил в интервью телеканалу Sky News, что сторонам конфликта на Украине необходимо пойти на взаимные уступки. По мнению политика, любые переговоры будут включать такие пункты, которые не понравятся оппоненту. Однако для прекращения боевых действий нужны взаимные уступки.

Вице-президент Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI) Жиль-Эмманюэль Жаке в свою очередь высказывал мнение, что избранный президентом США Дональд Трамп может оказать давление на руководство Украины, чтобы побудить его к переговорам с Россией.

Ранее депутат Рады Шевченко призвал Зеленского к диалогу с Россией после победы Трампа.