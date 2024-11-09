Финский политик задал Байдену и Обаме провокационный вопрос о выборах

Финский политик Туомас Малинен в социальной сети X спросил у представителей Демократической партии Соединенных Штатов, что происходит с числом голосов, которые были отданы гражданами за их кандидата, из года в год.

Малинен отреагировал на пост испанского экономиста, который указал на деталь с числом голосов за кандидатов от демократов на президентских выборах США. В публикации утверждается, что на голосованиях в период с 2008 по 2016 годы число проголосовавших за представителя Демократической партии находилось в диапазоне 65-70 млн человек.

Но этот показатель резко вырос в 2020 году, когда за Джо Байдена проголосовал 81 млн американцев. При этом Камала Харрис получила чуть более 69 млн голосов избирателей.

«Очень любопытно. Не могли бы Байден, Обама и все демократы внести ясность?» — написал он.

7 ноября президент США Джо Байден выразил уверенность в избирательной системе Соединенных Штатов после прошедших президентских выборов и пообещал мирно передать полномочия новому главе государства Дональду Трампу.

Ранее Лукашенко призвал Камалу Харрис не плакать.