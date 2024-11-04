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Посол в Британии отметил безуспешность попыток изолировать Россию

Посол в Британии Келин: Лондон хочет добиться дипломатической изоляции Москвы

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Великобритания хочет добиться дипломатической изоляции России, однако саммит стран БРИКС в Казани продемонстрировал, что многие другие страны не разделяют таких намерений, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что международное сообщество состоит не только из западных государств. Келин добавил, что в Казань на саммит БРИКС прилетели представители 38 «действительно крупных» государств.

По его словам, никто не пытается изолировать Россию дипломатически, за исключением Великобритании.

25 октября Келин заявил, что Великобритания пытается внести сомнения в отношения Российской Федерации со странами глобального Юга.

В своем заявлении премьер-министр Великобритании Кир Стармер упомянул о «нападении» России на несколько кораблей, портовую инфраструктуру в Одессе и некоторых других местах. По словам Келина, под этим предлогом британские власти приняли решение предоставить морские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее в ЕС заявили, что Россия стала неформальным лидером глобального Юга.

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