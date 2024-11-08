Пентагон разрешил американским подрядчикам ремонт вооружений для Украины

Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта поставляемого Вашингтоном Киеву вооружения. Об этом пишет агентство Reuters.

«Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого США вооружения», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что несмотря на одобрение Пентагона, свое слово еще не сказал действующий на данный момент президент США Джо Байден.

Незадолго до этого заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года.

До этого Сингх заявляла, что Украина может получить около $4 млрд из запасов Пентагона и еще $2 млрд Вашингтон может передать Киеву через Агентство по международному развитию.

Ранее сообщалось, что Пентагон не может подтвердить участие военных КНДР в конфликте на Украине.