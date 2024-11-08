Axios сообщил об участии Маска в разговоре Трампа с Зеленским

Предприниматель Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В рамках разговора Маск подчеркнул, что продолжит предоставлять Киеву доступ к коммуникационной системе Starlink.

Издание подчеркивает, что участие предпринимателя в диалоге с Зеленским может показывать, насколько важную роль он может сыграть в будущей администрации Трампа.

По данным источников, телефонный разговор продлился около 25 минут. Трамп пообещал Зеленскому поддерживать Украину, но собеседники не стали углубляться в вопросы на темы предполагаемого плана избранного президента США по урегулированию конфликта или перспектив продолжения поддержки Киева. По словам одного из источников Axios, беседа не оставила у Зеленского «чувства отчаяния».

8 ноября сообщалось, что Зеленский не обсуждал возможность быстрого прекращения боевых действий на Украине, когда говорил с Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах в США, однако такой разговор Зеленскому еще предстоит.

Ранее в Белом доме не стали говорить о готовности Путина к контактам с Трампом.