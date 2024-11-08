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Правительство Германии оказалось на грани раскола из-за экономического кризиса

В ФРГ власти спорят о бюджете на 2025 год на фоне проблем с промышленностью

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Global Look Press

Кризис в Германии обостряется и канцлер Олаф Шольц не может с ним справиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Немецкий оппозиционный политик Сара Вагенкнехт назвала кризис одного из ведущих автоконцернов ФРГ — Volkswagen, символом надвигающегося упадка промышленности страны. По ее словам, за это должно ответить правительство Шольца, которое поддерживает санкции против России в ущерб своим гражданам. Прежде всего, по карману граждан германии больно ударяет растущая стоимость энергоносителей. Средняя биржевая цена газа в ЕС в октябре выросла максимально с осени прошлого года — до 456 долларов за кубометр.

Канцлер Германии не признает своей вины. Но события последних дней продемонстрировали, что правящая коалиция ФРГ переживает кризис. Разногласия возникли при обсуждении бюджета на следующий год.

Накануне в Евросоюзе заявили, что проведение досрочных выборов в бундестаг сыграет на руку общеевропейскому политическому курсу.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить Бундестаг.

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