В ЕС обсудили, сможет ли сообщество помочь Украине без США

Совет Евросоюза в ходе неформального саммита, который проходит 7–8 ноября в Будапеште, поднял вопрос о том, смогут ли они продолжить помощь Украине, если США откажутся от нее. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, главы и представители ЕС в ходе обсуждения подняли вопрос о помощи Украине. Повестка поддержки ВСУ стала «особенно острой» после того, как республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США. Неназванные источники издания отметили, что Трамп попытается «переложить финансовое бремя на Европу». Чиновники добавили, что вопрос касается не только средств, но и вооружения, которые по большей части поступают с американской стороны.

8 ноября совет ЕС продлил мандат миссии по подготовке украинских военнослужащих до ноября 2026 года и выделил на это €409 млн. Планы будут осуществляться совместно с НАТО в рамках координации поддержки ВСУ.

Ранее на Украине изменили правила подготовки мобилизованных.