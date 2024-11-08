Президент Украины Владимир Зеленский при любых обстоятельствах откажется от Крыма. Об этом в эфире телеканала Al Jazeera English заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер.

«Зеленскому, вероятно, придется отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он в действительности и не был украинским, это случилось случайно», — сказал он.

Экс-постпред отметил, что Вашингтон недостаточно взаимодействует с Москвой, что является одной из его главных ошибок. По его словам, несколько администраций президентов Соединенных Штатов делали вид, что «Россия каким-то образом исчезнет».

Хантер также выразил мнение, что Вашингтону должен прийти к соглашению с Москвой о будущих отношениях между двумя странами, частью которых будет прекращение украинского конфликта.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По его словам, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило».

Ранее в Крыму заявили, что Украина получит не полуостров, а «дырку от бублика».