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Главы ЦРУ и МИ-6 рассказали о «беспрецедентных угрозах» со стороны РФ

Главы ЦРУ и МИ-6 Бернс и Мур обвинили Россию и КНР в беспрецедентных угрозах

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Global Look Press/gov.uk

Глава ЦРУ Билл Бернс и глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявили о «беспрецедентных» угрозах, с которыми США и Великобритания сталкиваются со стороны России и Китая. Об этом они написали в совместной статье для издания Financial Times.

«Сегодня мы сотрудничаем в полной противоречий международной системе, где наши две страны сталкиваются с беспрецедентным набором угроз», — написали главы разведок.

В публикации говорится, что спецслужбы «вместе противостоят России». В частности, идет работа по предотвращению деятельности, которую, по их мнению, российские спецслужбы ведут в Европе.

Кроме этого, главы разведок упомянули Китай в числе предполагаемых угроз. По их словам, подъем КНР является главным геополитическим вызовом XXI века, из-за которого ведомства были вынуждены реорганизовать свою работу.

Также Бернс и Мур заявили, что важным аспектом их партнерства остается борьба с терроризмом.

Накануне представитель разведсообщества США заявил, что внешние силы не пытаются вмешаться в выборы президента США, но пытаются оказать на них влияние, поддерживая одного из кандидатов.

Ранее экс-агент американской разведки рассказал об особенностях вербовки шпионов в СССР.

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