Экс-агент американской разведки рассказал об особенностях вербовки шпионов в СССР

Экс-сотрудник ЦРУ Джим Олсон рассказал о том, как во времена Холодной войны занимался в Москве вербовкой шпионов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Олсон отметил, что при вербовке надо было дать человеку то, в чем он действительно нуждается. Он подчеркнул, что завербованные будут рисковать жизнью, если их потребности будут удовлетворены.

По словам Олсона, легче всего было работать с теми, кто просто хотел заработать. Но встречались люди и с другими мотивами. Одни ненавидели советский политический режим, у вторых были больные родственники, которых могли вылечить только в США, третьи мечтали получить образование за границей.

Бывший агент ЦРУ заявил, что принципиально не хотел заставлять людей работать на США против их воли и не использовал сексуальные провокации, так как подобный способ был недостаточно надежным. Олсон сказал, что искренне переживал, когда происходило разоблачение завербованных агентов, и старался этого не допускать.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР и ЦРУ поддерживают обмен информацией.

Ранее в США сообщили о создании секретных военных баз ЦРУ на территории Украины.