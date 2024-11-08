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Президент Ирландии подписал указ о проведении досрочных выборов

Президент Ирландии Хиггинс назначил всеобщие выборы на 29 ноября

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Peter Morrison/AP

Президент Ирландии Майкл Хиггинс согласился с предложением премьер-министра республики, лидером центристской партии «Фине гэл» (ФГ) Саймоном Харрисом и подписал указ о роспуске парламента и назначении всеобщих выборов на пятницу, 29 ноября. Об этом сообщил телеканал RTE.

До этого Харрис сделал официальное заявление о намерении провести досрочные выборы, которое формально одобрил Хиггинс.

В минувший вторник, 5 ноября, парламент Ирландии одобрил законопроект о финансах, что открыло путь к проведению досрочных всеобщих выборов.

Соглашение о формировании правительства Ирландии было подписано в июне 2020 года. В соответствии с документом, у премьер-министра страны есть полномочия в любой момент объявить досрочные выборы.

Президент России Владимир Путин 5 ноября принял верительные грамоты от 28 новых послов, среди которых была представитель Ирландии — Джулиан Клэр.

Ранее в Северной Ирландии осудили мужчину, который совратил десятки детей и издевался над ними.

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