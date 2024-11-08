Нетаньяху назначил нового посла в США на фоне избрания Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил послом Израиля в США бывшего заместителя министра образования Йехиэля Лайтера после выборов президента Соединенных Штатов, в которых победил республиканец Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение назначить доктора Йехиэля Лайтера послом Израиля в США», — говорится в сообщении.

Нетаньяху отметил, что новый посол талантливый дипломат и красноречивый оратор.

Подчеркивается, что Лайтер сам уроженец США и хорошо знаком с американской администрацией и страной.

6 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом конфликт с Ираном и безопасность еврейского государства. Премьер Израиля был одним из первых, кто позвонил избранному американскому президенту. Отмечалось, что разговор между Трампом и Нетаньяху «был теплым и сердечным».

Ранее Байден поздравил Трампа с победой на выборах.