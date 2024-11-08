Фукуяма назвал главного проигравшего от избрания Трампа президентом США

Украина «больше всех проиграла» из-за победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом в колонке для газеты The Financial Times написал американский политолог, создатель концепции «конца истории» Фрэнсис Фукуяма.

По его мнению, после инаугурации нового главы государства внешняя политика Вашингтона претерпит большие изменения. То же касается правил международного порядка в целом, уверен специалист.

«Украина, безусловно, больше всех проиграла. Ее военное противостояние с РФ ослабело еще до выборов [в США]. А теперь Трамп может заставить ее согласиться на условия Москвы [по завершению боевых действий], отказавшись и дальше поставлять [Киеву] оружие», — говорится в материале.

Также он обратил внимание, что в прошлом избранный американский лидер угрожал выйти из НАТО. Как отметил Фукуяма, даже если Трамп не решится на такой шаг, он может существенно ослабить организацию.

При этом среди европейских государств «нет чемпиона», который мог бы стать лидером в Североатлантическом альянсе вместо США. В связи с этим политолог предупредил, что в будущем НАТО рискует утратить способность противостоять РФ и КНР.

Ранее агентство Bloomberg перечислило победителей и проигравших от возвращения Трампа к власти.