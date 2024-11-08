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Американцы пойдут «маршем на Вашингтон» перед инаугурацией Трампа

WP: тысячи жителей США пойдут «маршем на Вашингтон» перед инаугурацией Трампа

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Julio Cortez/AP

Десятки тысяч американцев примут участие в «Народном марше на Вашингтон» в январе 2025 года в преддверии инаугурации Дональда Трампа, среди них как сторонники, так и противники избранного президента США. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Ожидается, что в Вашингтоне в преддверии Дня инаугурации в январе соберутся десятки тысяч человек, чтобы выразить протест против избранного президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что демонстрация, получившая название «Народный марш на Вашингтон», запланирована на 18 января, за два дня до инаугурации.

Инициаторами акции стали ведущие организации по гражданским правам, расовой справедливости и репродуктивному здоровью, включая Women's March и Abortion Access Now.

Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие 50 000 человек в рамках ожидаемой волны «протестов и празднований» со стороны представителей всех политических сил, пишет газета.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Ранее Путин прокомментировал слова Трампа о российско-украинском конфликте.

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Выборы в США - 2024
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