Стала известна дата встречи в астанинском формате по Сирии

Встреча в астанинском формате по Сирии состоится в Казахстане 11-12 ноября. Об этом ТАСС сообщили в МИД республики.

По данным дипведомства, в рамках встречи пройдут двусторонние и трехсторонние консультации делегаций. 12 ноября состоится пленарное заседание и итоговая пресс-конференция.

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате участвуют Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны --наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.

В июне 2023 года в МИД Казахстана предложили сделать прошедшую 20-ю встречу астанинских переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в этом формате. Это объяснили в том числе «возвращением Сирии в арабскую семью». При этом российские дипломаты настаивали на том, что процесс сирийского урегулирования далек от завершения и работы еще более чем достаточно.

Ранее Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС.